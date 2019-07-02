台中綠川上游景觀河道為人工造景水池，仰賴礫間淨水場及地下水井供水；1晚10時設備異常無法出水，造成部分魚隻死亡；為讓魚隻可以維持生命，市府水利局緊急啟動地下水井。水利局表示，為守護地下水資源，新市府上任後決議封閉水井，不再抽取地下水，呼籲民眾勿在此放養魚隻。

水利局指出，綠川上游礫間淨水場的電盤控制設備，昨晚10時左右出現異常，出水端未供水，造成河道內部分魚隻死亡，現場保全緊急搶救移置魚隻，也有熱心民眾提供協助；為免魚群大量死亡，水利局只好啟動地下水井，抽取地下水維持河道水位。

水利局強調，礫間淨水場是綠川上端景觀河道目前唯一的供水源頭，如遇水源過度汙濁或設備損壞，只能仰賴抽取地下水因應，但考量地下水資源維護及設備維護成本，市府將封閉水井，不再抽取地下水。因綠川箱涵上端為人工造景水池，不宜再放養魚群，避免禁抽地下水實施後，如遇無水供應時，造成魚群暴斃。

(中時 )