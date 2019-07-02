林姓男子不滿立委段宜康，就軍人年改議題質詢退輔會主委，在臉書貼文指段是「問題多的混蛋」。案經段提告，檢方起訴林，台北地方法院依加重誹謗罪判林有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。可上訴。

林男去年4月23日晚間，在新北市住處上網連上臉書，以暱稱張貼段宜康的相片並發表「段宜康：軍人愛做官就是貪生怕死才會想要做官」的文章，再以暱稱在文章下留言「問題多的斷混蛋」，段發現提出告訴，檢方起訴林。

北院開庭，林辯稱，他只是對年改的議題發表意見，「問題多的斷混蛋」是他的朋友張貼的，否認誹謗段宜康。

林說，發表文章是因看到段宜康針對軍人年改問題質詢退輔會主委，他看退輔會主委遭質詢時，一句話都沒有說，他認為退輔會主委為求官位，才會用貪生怕死來比喻；段對軍公教不敬，他只是把段心中的話說出來，不過，法官仍認為林的發言，涉及誹謗，依法判刑2月，可易科罰金。

(中時 )