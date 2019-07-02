登革熱疫情開始轉向！疾管署今（2）日公布台南市中西區出現2例本土登革熱病例，使得台南市在4天內發布3例本土登革熱群聚，疫情不可輕忽，衛生單位已在個案住家、活動地周邊緊急防治，以期及早釐清感染源。

台南新增2例本土病例都是住在中西區開山里70多歲女性，近期無出國史，也沒有高雄市、台南市永康區活動史，2人主要活動地除住家外，並分別到過中西區城隍里東菜市場、開山里六合境大埔福德祠與東區崇善里。

疾管署副署長莊人祥指出，新增2例個案住家與6月29日公布永康區第1例個案的工作地（東區）相差不到200公尺，研判應為同一群聚感染。

這2名個案均於6月30日發病後就醫，並於7月1日再次就醫時，因登革熱NS1快篩陽性收治住院並通報，經檢驗於今日確診感染登革病毒第二型。

今年以來高雄市率先出現群聚感染後，台南也跟著出現，目前國內累計31例本土登革熱病例，分別為高雄市28例(三民區25例、鳳山區、鼓山區及前鎮區各1例)、台南市3例(中西區2例、永康區1例)。

莊人祥表示，本周受低壓帶及西南風影響，中南部地區易有大雨發生，提醒民眾雨後應澈底清除積水容器，避免病媒蚊孳生。另外，適逢暑假期間，民眾如計劃前往登革熱流行國家應做好防蚊措施。

(中時 )