高雄市長韓國瑜日前炮打中央，指政府寧可補助東南亞國家防疫，對高雄補助卻一點也不乾脆，韓2日下午開直播再轟中央「寧給外人、不給家人」，並指衛福部刻意拿補助越南肺結核的經費打臉他，卻不敢講補助印尼登革熱防治費用，「連公布資料都刻意扭曲、剪接、縮水，就是要把韓國瑜打成不認真防疫！」

韓國瑜強調，中華民國政府分年度補助東南亞國家防疫，共1億7800萬，中央出面打臉說他講的是協助越南防治肺結核經費，根本不是登革熱，但韓拿出補助印尼的資料強調，2018年補助660萬、2019年840萬，共1500萬就是用在防治登革熱，「為什麼衛福部不公布印尼呢？只講越南？」

韓國瑜更找出立法院針對行政院的新南向預算審核意見，顯示立法院認為協助防疫的經費編列「難謂合理」、「有檢討空間」，他認為，幫助東南亞國家當然應該做，但重點是不能「寧給外人、不給家人」，笑瞇瞇拿錢給鄰居，面對高雄家人卻是氣呼呼的，「行政院關心東南亞國家防疫沒問題，但千萬別忘記，高雄才是自己的同胞，我們是親兄弟姊妹，防疫不用更多力量，更熱情幫助我們嗎？」

但韓國瑜補充說，綠營中也有令他感謝的人，就是台南市長黃偉哲，因為黃深知防疫不分藍綠，5月時就曾經表明，如果高雄需要，台南會給予援助，對此高雄市政府相當感念。

韓也向中央喊話，建議未來每年春節過後約2、3月時，整個中央聯合屏東、高雄、台南自動啟動登革熱防疫，要人給人，要錢給錢，因為登革熱對南部形象影響太大、人民生命深受威脅，必須聯合防疫。

這場直播吸引1萬5000多人觀看，韓國瑜表示，高雄需要大家的關心，他號召大家7月6日到高雄觀光旅遊，「號召百萬好朋友，當天沒有造勢活動，只是請大家都來高雄玩」，那天他也會在高雄跑來跑去，希望有機會跟大家見面。

(中時 )