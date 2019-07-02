當今日本演藝圈最強偶像女團「AKB48」台北初登場就是小巨蛋！上周加藤玲奈以及馬嘉伶兩位成員代表，共同宣佈AKB48將於10月19日要在台北小巨蛋舉辦「Are You Ready For It？」演唱會，門票將於本周三（3日）中午12點於寬宏售票以及全省OK 萊爾富便利商店機台開賣。

演唱會消息一出讓許多粉絲吃驚，但也大喊：「終於等到。」摩拳擦掌準備好搶票，畢竟是AKB48系列成軍後在台規模最盛大的演唱會，當然想共襄盛舉；加藤玲奈和馬嘉伶上周來台接受超嚴酷宣傳行程，第二天晚上到鼎泰豐大快朵頤，從小籠包開始、各種美味一次滿足，之後還到饒河街夜市「續攤」，最後不忘買杯珍珠奶茶為此行畫下「甜美句點」。

AKB48以「可以面對面的偶像」為宗旨， 2011年起至今已經有37張百萬單曲，只要AKB48繼續唱下去，就會締造更多更驚人的紀錄，本次演唱會在舞台上面的設計，也特別規劃延伸舞台及小舞台，希望讓每一位搶票的歌迷朋友們，都能與自己心目中最愛的成員，近距離面對面的互動。

本次來台演出成員以4月1日才上任的總監督向井地美音為首、嚴選包括赴日打拼的台灣成員馬嘉伶以及岡部麟、小栗有以、加藤玲奈、横山由依、倉野尾成美、込山榛香、峯岸みなみ、武藤十夢、久保怜音、佐々木優佳里、福岡聖菜、岡田奈々、坂口渚沙、山内瑞葵16位當今超人氣團員，演唱會上更首度與AKB48 Team Tp一起在小巨蛋有驚喜的演出，上月AKB48成員加藤玲奈以及馬嘉伶來台接受訪問時也特別提到，非常期待與Team Tp的台灣演出的合作。

AKB48台北演唱會將於10月19日晚間7點30分在台北小巨蛋舉行，本次票價超親民，分為73800／3600／3200／2800／2400／1800／800元共7種票價，7月3日(二)中午12：00將於寬宏售票系統及全省萊爾富、OK便利商店 正式開賣。

(時報周刊)