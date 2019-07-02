台版《華爾街之狼》詐騙案 空姐妻免賠定讞 15:112019/07/02 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 林美雲。（中時資料照 方濬哲攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 被稱為台版《華爾街之狼》的兆良科技負責人羅栩亮涉嫌詐欺，他的空姐妻子林美雲遭受害人求償55萬2000元，高院維持一審判決，認定沒有證據證明林女參與詐騙，判她免賠定讞。 (中時 ) #空姐 #妻子 #華爾街 #定讞 #法官 也許您會感興趣 推薦閱讀 大法官提名 回復交錯任期 04:102019/06/28 時論廣場 殺警案14人躲入監 動手主嫌遭拘捕 17:562019/06/28 社會 淘汰不適任法官 人民可參審 04:102019/06/29 社會新聞 再罷10天？網嗆爆擦pp空姐：罷到天荒地老吧 08:452019/06/29 生活 渣男佯稱長榮主管 誘騙懷空姐夢女脫衣性侵 19:102019/06/30 社會 最美空姐性感泳裝辣露「雪乳、ㄦ型深溝」 網讚有誠意 08:132019/07/01 娛樂 長榮從沒把空服員當人看！前空姐淚揭殘酷真相 00:052019/07/02 生活 法官法修正 許宗力盼重新擦亮招牌 04:102019/07/02 社會新聞 如果英派大法官大暴走！ 04:102019/07/02 時論廣場 商務艙空姐較正？「機王」評比這家…是台灣門面 08:542019/07/02 社會 社會熱門新聞 商務艙空姐較正？「機王」評比這家…是台灣門面 - 社會 館長爬山遭郭董慘電 網紅律師有大疑問 - 社會 8旬翁搭郵輪享天倫 晚宴噎死成冰冷遺體 - 社會 - 中時 2男開冷氣車內「睡死」 原因曝光 - 萬象 金融圈風暴！13家銀行踩雷 遭詐貸66億 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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