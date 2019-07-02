台灣運彩單場暨場中投注場次預告(7月2日~7月8日)

1.「美國職棒」：提供8場單場或場中投注。

週間提供7/2(二)及7/4(四) 德州遊騎兵主場迎戰洛杉磯天使的2場賽事，今年這組合的對戰總是難分軒輊，10場賽事中5勝5負，喜愛棒球的球迷不容錯過。週末至下周一7/6(六)~7/8(一)則是上演美聯東區割喉戰，分佔東區首兩位的紐約洋基與坦帕灣光芒將再次對決！上次靠著田中將大完封，讓光芒3場殞落，究竟洋基是否能持續守護東區王座，拭目以待。西區則回到太空人主場對上天使，近期慘被血洗的太空人，是否能重回軌道，而天使的「二刀流」大谷翔平先前連4場開轟，優劣局勢變化莫測，精彩對決絕對鎖定!

2.「日本職棒」：提供7場單場或場中投注。

週間提供央聯排名第一的讀賣巨人迎戰排名第五的中日龍，近期5連勝的中日龍能否持續保持自身戰績，而在巨人隊的台灣好手陽岱鋼，能否再來一發勝利打點，為巨人保持央聯第一的王位，台灣運彩提供7/2(二)及7/4(四)2場單場，我們一同關注!

3.「足球」：提供13場單場或場中投注。

勁旅紛紛爆冷出局的美洲盃及女子世界盃，有哪些表現亮眼的黑馬；戰況分明的中北美洲金盃，又將上演經典對決，以下精選賽事為您揭曉!

●美洲盃:

南美最強雙雄巴西與阿根廷，7/3(三)早上8:30將在美洲盃四強華麗決戰，阿根廷近5屆美洲盃有4次打進決賽但都鎩羽而歸，球王梅西能否帶領祖國連三屆爭冠？地主巴西從1997至2007的5屆美洲盃4次奪冠，但最近3屆竟然都無法打進四強，今年憑藉地主優勢，終於突破過去3屆的困境，對阿根廷之戰更被視為冠軍前哨戰。至於另一邊的四強組合，則是連兩屆冠軍衛冕者智利，對壘近3屆拿下兩次季軍的祕魯。智利在8強淘汰大熱門之一的哥倫比亞，祕魯則擊退2011年冠軍烏拉圭，兩隊雖然不被看好，但如果打進決賽反而壓力較小，誰是最後的贏家還很難說。美洲盃的季軍戰將在7/7(日)凌晨3點舉行，決賽則於7/8(一)凌晨4點。四強和季軍戰都將加開單場及場中投注，決賽開放單場投注。

●女子世界盃和中北美洲金盃:

女子世界盃和中北美洲金盃本週同樣進入4強決戰，女足強權美國在8強力挫地主法國女足，7/3(三)將與淘汰挪威女足的英格蘭女足爭奪決賽資格；歐洲新勢力荷蘭女足在8強輕取義大利女足，7/4(四)將在4強賽對上瑞典女足，瑞典在8強逆轉擊退兩屆冠軍德國女足，繼2011年後，隊史第4次打進女子世界盃4強。

中北美洲金盃方面，世界排名最高的兩大勁旅墨西哥與美國，毫無意外地順利打進4強，墨西哥7/3(三)上午10點遭遇「黑馬」海地，美國強碰牙買加，有機會上演中北美洲金盃史上第6次的美墨冠軍對決。

4.「排球」：提供2場單場或場中投注。

本週來到2019年國家女排聯賽準決賽，7/3(三)波蘭女排對美國女排，目前波蘭女排國際排球總會世界排名 ( FIVB World Ranking )第26，對上去年冠軍隊伍美國女排，美國女排在拉爾森、巴奇、羅賓遜等主力領銜下，是否能火力全開再奪排球王者寶座，讓我們準時收看!

7/5(五)則是地主隊中國女排對決義大利女排，中國女排是否能發揮地主優勢，留下冠軍寶座，而義大利女排6月20日在主力愛格努(Paola Egonu)休戰的情況下，依舊擊敗土耳其女排，義大利是否能逆襲地主中國勇闖決賽，值得一看!

國家女排聯賽4強、季軍、冠軍戰開盤狀況如下，組合出爐後會更新予官網。

*國家女排聯賽4強賽:開立1單場&1單場+場中投注

*國家女排聯賽季軍賽:開立單場投注

*國家女排聯賽冠軍戰:開立單場+場中投注

(中時電子報)