據長榮航空官網資料顯示，新制勞工退休基金為長榮航空第6大股東、持股佔2％，勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，已在6月24日發文給長榮航空籲請長榮妥適處理勞資爭議問題。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，其實在今年2月華航機師罷工時，勞動基金運用局也曾經發文，長榮航空此次勞資爭議事件會影響公司正常營運，因此在6月24日發函給長榮航空，籲請妥適處理勞資爭議事件，才能好好維護相關利害關係人權益。

劉麗茹說，長榮航空是證交所編列的高薪100指數、就業99指數、台灣永續指數等成分股，為了符合社會責任投資，一定會投資到長榮航空。

勞動基金運用局擬定社會責任投資政策，作為投資指引，藉由社會責任投資，在投資過程中納入社會及環境的考量，選擇踐行永續發展的企業，不僅獲取投資報酬受惠，亦企盼能使社會、環境與經濟領域皆得受益。據其公布的「社會責任投資政策」，社會責任投資係指於投資過程中納入社會、勞工權益、人權及環境等考量，不僅可因投資報酬受惠，亦使社會、環境與經濟領域皆得受益。

(中時 )