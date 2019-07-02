年輕族群低頭族多，常把時間耗費社群媒體上，心理健康也跟著受影響。英國一項研究發現，Instagram常令年輕人感到焦慮、沮喪、孤單，Snapchat讓年輕人感到被霸凌或被疏忽。

該調查由英國皇家公共衛生協會（RSPH）與年輕人健康運動（YHM）共同進行，以1479名14-24歲的英國年輕人為研究對象。經詢問身心健康相關問題，發現5大社群媒體平台，從負向到正向的排名依序為Instagram，Snapchat，Facebook，Twitter，Youtube，顯示以圖像為主的平台，最易帶來負面情緒。

調查發現，與Instagram關係最密切的年輕人有健康狀況不良與幸福感相關的問題，如低自尊、睡眠不足、身體形象不佳等，且最可能使年輕用戶感到焦慮、沮喪和孤單。位居負面排名第2的Snapchat則讓年輕人感到被霸凌或被疏忽。

北市聯醫中興院區精神科醫師詹佳真表示，使用社群媒體頻率最高的族群是16至24歲的年輕人，適逢發展個人認同、建立情緒與心理健康的關鍵時期。以該研究的結果來看，帶給年輕人最多負面影響的是以圖像為主的平台，反映出該年齡層對身體外貌的不安與焦慮，看到經過美化的圖片，更加深這些負面情緒。

一名大學剛畢業的女生表示，透過Instagram看見身邊人的美好生活，自己一開始多少會感覺不如他人，進而失落、自卑。然而日子久了，發現多數人都選擇呈現經過美化的一面，自己才從負面的情緒走出來。

為改善青少年心理健康，研究者建議平台經營者，在使用時間過長時，為用戶跳出提醒。另建議標識出經數位處理的影像，以利用戶辨識美化與真實的差距，協助建立對世界合理的期待。詹佳真亦呼籲年輕人，不要過度相信圖片所呈現的訊息。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨建議家長，可將社群媒體當成「協助心理健康促進」的工具，用年輕人的方式和他們溝通。加入孩子的Instagram或其他社群媒體前，應答應孩子只是想分享生活，不會給予太多意見與評論。若發現社群媒體出現霸凌的言詞或不當歧見時，家長可找機會與孩子對話、討論。

(中時 )