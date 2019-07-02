國民黨2020擬參選人郭台銘日前拋出「0-6歲國家養」的政治支票，前新北市長朱立倫的子弟兵，議員葉元之在臉書批「國家幫你養小孩，郭董開的芭樂票」，他說，郭董掀開底牌，說要自籌財源，不編預算。原來是要拿新生兒的基因庫、臍帶血來賺錢，再拿賺來的錢「幫你養小孩」，聽起來很可怕。

新北議員葉元之在臉書發文批郭董「國家幫你養小孩，郭董開的芭樂票」，郭台銘開出「０到６歲小孩國家養」的支票，遭外界質疑錢從哪來。郭也砲口指向朱立倫，批「學會計的人要去算！」

葉元之說，首先，郭台銘董事長說自己是政治菜鳥，但立刻就學會畫大餅，成功製造聲量，可見背後有高人指點。但是外界質疑，以養小孩一個月兩萬計算，一年就要2800億的預算，政府錢哪來？就算是「郭家」來養，以郭的資產來算，也只能撐一年！

葉元之說，郭董掀開底牌，說要自籌財源，不編預算。原來是要拿新生兒的基因庫、臍帶血來賺錢，再拿賺來的錢「幫你養小孩」。聽起來很可怕。

他認為，先不論強迫父母賣小孩基因編碼，有沒有道德、隱私的問題，我想先問一句，如果基因庫這麼好賺，郭董怎麼不早成立公司來賺？ 相反地，郭董要把中華民國變成股份有限公司，與民爭利，郭董，行政不是這樣搞的！民間就可以做的事，不該由政府來壟斷。

葉元之質疑，如果家長不願意提供臍帶血呢？政府要立法強迫家長提供嗎？至於郭董批評朱立倫「學會計的人要去算啊」，更可見郭董真的不懂。朱立倫已經推公托推了八年，知道要減緩養小孩的壓力，應該是公、私協力，而不是開一張「國家幫你養」的芭樂票。

(中時電子報)