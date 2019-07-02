江詩丹頓認證「Les Collectionneurs」骨董表系列編號12024，1945年生產的黃金計時碼表。（Vacheron Constantin提供）

江詩丹頓認證「Les Collectionneurs」系列編號10917，1927年生產的18K黃金計時懷表。（Vacheron Constantin提供）

江詩丹頓認證「Les Collectionneurs」系列編號11332，1949 年生產的18K黃金全日曆月相男表。（Vacheron Constantin提供）

江詩丹頓（Vacheron Constantin）骨董表展即起至7月28日在台北101專賣旗艦店登場，今年全球巡展以「雙聯畫」(DIPTYQUES)」為主題展出9只典藏骨董表和16只經認證可販售的骨董表，藉此向藝術工藝和製表技術致上最高敬意，方寸大小的骨董表，猶如一幀可隨身攜帶的微型藝術品，其中不乏工藝早已失傳的佳作，更添稀有傳奇。

近來時尚精品流行「玩跨界」、「瘋聯名」，其實早在200年前，江詩丹頓就將觸角延伸到藝術、建築、天文、珠寶工藝等領域，巧妙結合精湛製表工藝和藝術品味，包括瑞士天文學家Emile Plantamour、製表師Albert Pellaton、法國藝術家Raymond Moretti、作家Michel Butor等皆曾受邀參與、攜手創作。

兩百年來江詩丹頓打造無數膾炙人口的曠世鉅作，如1880年，知名珠寶商Ferdinand Verger採用江詩丹頓的機芯為沙皇打造一枚法貝熱彩蛋 (Faberge egg)；2010年，江詩丹頓邀請琺瑯彩繪大師AnitaPorchet在腕表表盤重現巴黎歌劇院穹頂的夏卡爾（Marc Chagall）畫作，為世人所稱道。

即起登台的「雙聯畫 (DIPTYQUES)」骨董表展，其中最受注目的是一只1942年打造的三重日曆精鋼腕表，標誌性的法語日期顯示，表殼側面的三重拱紋裝飾，爪型表耳，且是極為罕見的不鏽鋼款式。另一款1945年打造18K黃金計時碼表，採手動上鍊，擁有代表卓越品質的導柱輪，還有截斷式雙金屬擺輪保證溫度補償，末端曲線遊絲減少重力影響，確保精準度。

放眼鐘表界，江詩丹頓是唯一有計畫回購骨董表，並修復整理再販售的鐘表品牌，不僅成功動帶品牌骨董表的市場，且讓骨董表價格水漲船高，這些骨董表因深具收藏價值而被命名為「Les

Collectionneurs」，每只骨董表都附有原廠證書、兩年維修保固，受到收藏家的一致好評。

為了迎接科技時代，江詩丹頓於5月時宣布與Arianee公司合作，透過區塊鏈技術啟動數位證書，可追蹤該只腕表的買賣、維修和報失記錄，不僅可有效打擊仿冒，且更能保護消費者的權益。

(中時 )