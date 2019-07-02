已故劇場大師李國修的女兒妺子在金曲夜（6／29）自然產產下男寶寶，王月升格當阿嬤！妹子待產了18小時，母子均安，寶寶趕在國修老師逝世六週年（7／2）前夕報到，就像是老天安排最好的祝福。寶寶的英文名叫Theodore (Theo)，中文意為：神的禮物，全家人都非常開心這份禮物的降臨，更是謝謝大家的祝福。

王月看女兒生的辛苦，只敢在家流涙心疼，等女婿Jonathan發訊息「生出來了！」才趕來醫院探視。也因為就住在女兒家隔壁，已經做好24小時隨時褓母的準備。這幾天看女婿很會照顧母子，立馬成為一百分新手爸爸，讓月姐非常安心。

剛出爐的金曲獎歌王Leo王，因為看到國修老師名言：「人一輩子能做好一件事就功德圓滿了。」而堅定走向音樂之路，在2016年發行的個人專輯《藝術家脾氣》寫下《想起李國修》一曲。初為阿嬤喜出望外的王月表示，恭喜Leo王！也很高興得知曾因國修的話，幫助他成為堅持音樂夢想的人。

(中時 )