硫酸鉀大廠「青上」化工集團90歲總裁陳怡全，曾因被兒子陳生貴向法院聲請監護，氣得親筆寫下「不孝」2字，後來陳生貴不滿台大醫院心血管中心主任、名醫陳益祥診斷老父親意識清楚，有能力委任哥哥參加股東會，狀告陳益祥涉嫌偽造診斷證明，但台北地檢署偵辦期間，陳生貴具狀撤告，台北地檢署今將陳益祥處分不起訴。

高齡90歲的陳怡全是傳奇人物，他因年輕時與同學的往來信件入獄，成為白色恐怖的受害者，出獄後白手起家，到大陸設廠，推廣德國曼海姆爐省電工法，企業年營收超過百億，被化工界譽為「中國曼海姆之父」，陳怡全膝下6名子女，全都任職於集團。

2017年陳怡全因病住院並做了氣切手術，兒子陳生貴認為父親行動不便、無法清楚說話，向法院聲請對父親的監護宣告，但法院委託醫師到陳怡全住處進行居家訪查時，不滿兒子陳生貴所為，親手寫下「不孝」2字，法院因此裁定駁回監護聲請。

之後，陳生貴又認為老父親頭腦不清楚，卻拿著台大名醫陳益祥開具的「意識清楚」診斷證明，委託陳生貴的哥哥參加股東會，陳生貴因此控告陳益祥涉嫌偽造診斷證明。檢方調查時，陳益祥還為此親自拿資料出庭為自己辯護，但日前陳生貴突具狀撤回告訴，檢方今對陳益祥不起訴處分。

(中時 )