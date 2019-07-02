入選的5部台灣電影有《咒》、《破處》、《售命》、《紅星孤旅》，以及《乩身：踏火伏魔的罪人》。（台北市電影委員會提供）

台北市電影委員會與第23屆富川國際奇幻電影節之亞洲奇幻電影創投會合作，5部台灣新片計畫入選《焦點計畫：台灣》單元，分別是柯孟融導演的《咒》、林立書的《破處》、鄧仲謀的《售命》、李育丞的《紅星孤旅》以及張訓瑋的《乩身：踏火伏魔的罪人》，並確定獲得國際拍攝資源。

《焦點計畫》每年選擇一個亞洲國家做為焦點內容，並謹慎挑選與介紹焦點國家的類型片，從2008年的中國大陸開始，焦點計畫涵蓋馬來西亞、越南、印度等國家的電影，並在2010年後再度選擇台灣，被選中的創投案將有機會與來自世界各地的專業影人進行一對一媒合會議，並同時也將有機會獲得獎金以及後製補助。

而3日登場的「韓國-台灣國際合製片論壇」將會討論台灣與韓國之間合製的案例，並由美國《綜藝(Variety)》雜誌亞洲區總監派崔克弗雷特主持，列席講者包括台北市電影委員會總監饒紫娟、韓脈文化執行長金亨駿，以及高雄電影節策展人黃皓傑。

富川奇幻影展所辦理之亞洲奇幻電影創投會自2008年創立以來，致力於發掘並協助亞洲電影人才完成其作品，今年也邁入第12屆，將於6月30日至7月4日在富川藝文中心舉辦。

(中時 )