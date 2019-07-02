女足世界盃的英美4強大戰將於台灣時間3日凌晨引爆，賽前口水戰打得火熱，英格蘭教頭菲爾內維爾（Phil Neville）爆料美國隊竟派職員到他們的下榻飯店刺探，炮轟對手太傲慢。美國女足教頭艾莉絲（Jill Ellis）則說這沒什麼，酸內維爾少見多怪。

英美將在里昂爭奪決賽門票，美國住在里昂北部的飯店，英格蘭則住在靠近舊城區的富維耶酒店。結果英格蘭隊周日出去訓練時，竟傳出有兩個美國女足的職員出現在富維耶酒店，讓過去是曼聯球星的內維爾相當火大。

「我想說，他們在幹嘛？這樣真的不適當，」內維爾氣沖沖的說：「我們正在訓練，希望他們很享受飯店的導覽。總之派人去別隊的下榻飯店閒晃，我的球隊絕對不會幹這種事情。」

其實真要搞諜對諜，到飯店其實沒什麼用，內維爾之所以罵美國隊傲慢，是因為本屆女足世界盃冠軍戰也在里昂進行，美英大戰的勝方將住在富維耶酒店。內維爾覺得美國先派人來考察飯店，擺明看衰他們，美國隊門將娜荷（Alyssa Naeher）則澄清降溫。

「我們的職員會去考察每一個我們有可能會住到的飯店，確保我們有A計畫、B計畫乃至於C計畫。」娜荷說：「這是我們的SOP，準備接下來可能的情況，並沒有比賽看輕對手的意思。」

(中時電子報)