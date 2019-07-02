加藤玲奈（左）和馬嘉伶上周為宣傳演唱會來台。（寬宏藝術提供）

日本偶像女團AKB48成員加藤玲奈以及馬嘉伶上周來台，共同宣佈AKB48將於10月19日要在台北小巨蛋舉辦「Are You Ready For It？」演唱會，門票將於3日中午12點於寬宏售票以及全省OK、萊爾富便利商店機台開賣。

「Are You Ready For It？」是AKB48系列成軍後在台規模最盛大的演唱會，加藤玲奈和馬嘉伶上周來台接受超嚴酷宣傳行程，第2天晚上到鼎泰豐大快朵頤，從小籠包開始、各種美味一次滿足，之後還到饒河街夜市續攤，最後不忘買杯珍珠奶茶為此行畫下「甜美句點」。

AKB48以「可以面對面的偶像」為宗旨，2011年起至今已經有37張百萬單曲，本次演唱會在舞台上面的設計，也特別規劃延伸舞台及小舞台，希望讓每一位搶票的歌迷朋友們，都能與自己心目中最愛的成員，近距離面對面的互動。

本次來台演出成員以4月1日才上任的總監督向井地美音為首，嚴選16位人氣團員，更首度與AKB48 Team Tp一起演出，上月AKB48成員加藤玲奈以及馬嘉伶來台接受訪問時也特別提到，非常期待與Team Tp的台灣演出的合作，兩位也表示演出絕對會擦出不一樣的火花要台灣歌迷準備接招。

(中時 )