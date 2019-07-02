去年高雄市長選舉電視辯論會後，韓國瑜「護唇膏事件」經《中天電視台》新聞龍捲風主持人戴立綱、名嘴謝寒冰評論，影射三立電視台化妝師透過護唇膏影響韓生理狀態，三立當時否認有幫謝擦護唇膏，控告謝等4人妨害名譽，士林地檢署偵結，韓國瑜確因護唇膏確實導致兩嘴唇黏、不習慣，戴、謝等4人言論屬合理評論，做出不起訴處分。

去年12月19日高雄市長選舉電視辯論會，三立的化妝師幫韓擦護唇膏，導致他喉嚨疼痛，影響表現。隔天晚間9點，新聞龍捲風主持人戴立綱，邀請來賓韓冰、謝寒冰上節目，謝說：「這個護唇膏，一塗下去之後，韓國瑜據說就開始覺得不大對勁，好像怪怪的，然後喉嚨開始痛。」

戴立綱接著說「啊，護唇膏塗了喉嚨會痛」。三立電視台稱，化妝師並未幫擦護唇膏，還公布辯論會片段，要求謝等人24小時內公開道歉，否則要控告妨害名譽。

三立電視委任律師在偵查中自陳，化妝師確實有幫韓國瑜擦護唇膏，但並非因此提告，而是要告戴、謝以及節目製作人等4人影射護唇膏影響韓的生理狀況，涉嫌妨害名譽。

經檢察官勘驗錄影畫面，韓確實不習慣護唇膏，且說因塗抹後導致兩嘴唇黏、不習慣等語，戴、謝評論屬事實、絕非捏造，且評論不足以讓大眾認為護唇膏不舒服，是三立為了影響韓的表現，儘管用字遣詞略有聳動誇張，仍屬合理評論範圍，因而對謝等4人做出不起訴處分。

(中時 )