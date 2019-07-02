台北市議員游淑慧前日在FB貼出台北水溝清理前後對比圖，打開台北水溝發現裡面也很可怕，廚餘垃圾一大堆。(游淑慧FB)

高雄市長韓國瑜日前曾提到市府為高雄易淹水地點找病因，開始補箱涵破洞、清水溝，「我都不敢講，講了高雄市民一定抓狂」，200公分深的排水管淤塞到180、190公分，只剩5％排水功能。台北市議員游淑慧前日在FB貼出台北水溝清理前後對比圖，打開台北水溝發現裡面也很可怕，廚餘垃圾一大堆，畫面十分噁心。她也大力呼籲民眾，請不要把廚餘、垃圾等丟棄在側溝。

游淑慧在臉書表示，前幾天看到南港百福里李雯馨里長和環保局同仁在清水溝，這畫面也實在太讓人不舒服了！

她呼籲:一，請不要把廚餘、垃圾等丟棄在側溝，不但沒有公德心，又會造成居家環境衛生及排水問題！二，左右鄰居互相注意監督、提醒，畢竟社區清潔是我們共同的！

另外，游淑慧最近也在南港處理一個可能各處都會發生的狀況：側溝旁行道樹的樹根穿破側溝，經年累月後樹根又夾雜泥沙，造成側溝排水堵塞。她說，台北市很多行道樹都這樣種植，因此相信很多側溝溝體都可能被樹根破壞、甚至造成排水問題，不可不慎！住家附近若有類似狀況，可以通報里長！

網友留言「清潔隊辛苦了水溝倒成這樣也太離譜了」、「自從教改以來禮義廉恥就退出校園, 很多人都不知恥, 都沒公德心」、「加裝攝影機！這種惡劣鄰居一定要抓出來！」、「要注意餐廳的廢水排放問題」。

(中時電子報)