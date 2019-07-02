劉德華和朱麗倩結婚11年。（圖／取自《on.cc東網》）

天王劉德華（華仔）2008年和老婆朱麗倩結婚，2012年生下女兒劉向蕙（Hanna），最近劉德華接受魯豫專訪，不僅公開最愛的素食餐廳，也坦言自己是因為老婆長年茹素影響女兒，自己也因此改變了飲食習慣，笑說：「我一個人吃素很奇怪啊！」

劉德華7年前和太太生下愛女，當時便有傳聞指出因朱麗倩吃素多年，使女兒Hanna成為「胎裡素寶寶」，又因月嫂不吃素，自己便推掉工作在家幫忙打理老婆、女兒的飲食，而Hanna的滿月禮也相當有巧思，以麵筋、番薯、甜醋和薑等食材製成的齋薑醋取代常見的豬腳，全家人為謹守佛教吃素原則相當用心。

劉德華最近上魯豫節目，分享了天王私藏的素食餐廳，他說這是他最常邀請同事來吃飯的一家素食餐廳，可見他開心透露自己最喜歡的菜就是其中的糖醋油條，笑說：「這是會胖的」，但自己還是相當喜愛，說著說著就塞了一個進嘴巴裡，還調侃老婆「比我胖」，談到吃素主因，劉德華說：「我吃素6年了，我是因為小孩吃（素）、老婆吃（素），我一個人吃素很奇怪」。

劉德華說，老婆吃素大概已經15年，魯豫問是否有被醫師建議想生寶寶的話，吃素營養不夠？劉德華回說：「有說啊！但這個是相信的問題，旁邊的人講會有壓力的」，透露出疼惜妻子的心意。

(中時電子報)