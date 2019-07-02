巫師隊簽下了「小刺客」湯瑪斯(Isaiah Thomas)做為控衛，遞補賣給公牛的薩托藍斯基(Tomas Satoransky)。湯瑪斯預計做為第一替補控衛，所以林書豪可能的去處又少了一個。湯瑪斯這季在金塊打了12場，場均8.1分、投籃命中率僅34%。

湯瑪斯深具自信：「我今夏可以充實鍛鍊一番，找回我失去的肌肉和下盤力量。」不過巫師只給1季合約讓他證明自己。事實上他的遭遇有點像林書豪，湯瑪斯曾在塞爾提克(2016-17球季)攀上頂峰，後來也是因傷戰力大減。

暴龍給林書豪的表現機會很少，其實他這季(含老鷹)總計9.6分、投籃命中率44%都比湯瑪斯好，也不像湯瑪斯那樣防守無力。無奈暴龍總教練不給豪哥機會，而且還拿了總冠軍，表示球隊用不著他，任他成為自由球員。

肯巴沃克(Kemba Walker)跳槽塞爾提克，活塞兩年1500萬美元補進了羅斯(Derrick Rose)，黃蜂填上了洛席爾(Terry Rozier)，太陽簽下了盧比歐(Ricky Rubio)。目前還只是各隊控衛在大風吹，林書豪下季的命運仍然難定。

(中時電子報)