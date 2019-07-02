長榮空服員罷工今日已第13天，旅行業損失金額高達18億。旅行公會指出，日前已與長榮商討賠償機制，長榮答應全額理賠業者為罷工衍生的簽轉費用，針對滯外旅客將每人每天最多理賠7500元。旅行公會表示，目前正在統計各旅行社自罷工日至2日的損失金額，將於5日統計完畢提交，長榮預計7日處理，最快一周後撥款。

旅行公會全聯會理事長蕭博仁指出，日前與長榮航空召開會議，討論相關的賠償細節。他表示，長榮已答應會全數理賠因罷工衍生的簽轉費用，針對滯留國外的旅客，由於旅行社需為其安排食宿、交通等，因此長榮願意每人每天最高理賠7500元。

蕭博仁說，代墊款已逾上億元，目前正在統計6月20日至7月2日間各旅行社的款項，將調查到5日為止再提交，長榮預計7日處理，最快一周內撥款。長榮航空發言人陳耀銘表示，業務單位正持續與旅行公會洽談中，還有些細節需要釐清，待最終賠償方案出爐後，就會對外公布。

蕭博仁指出，滯外旅客的費用會以實報實銷方式賠償，且長榮賠償的金額很有誠意，依照旅館星級不同，住宿費用也大不同，一般而言住宿費用韓國約2480元、日本約2791元、歐美約3101元，若食宿加上交通費用，東南亞地區平均每人一天約2472元、日韓約3090元、新加坡與歐洲約4635元。

創新旅行社董事長李奇嶽則大讚，長榮航空處理方式非常「阿撒力」，比年初華航的狀況更有誠意，他也指出，罷工影響層面極廣，出境旅客出不去不只影響到旅行社，領隊、導遊、遊覽車司機、餐廳、飯店、伴手禮店等也都受到波及。

(中時 )