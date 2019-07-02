基隆市文化局本月舉辦「基隆青少年戲劇節」，5日至27日間，在文化中心島嶼實驗劇場，共推出4齣好戲。（基隆市政府提供）

基隆市地靈人傑，孕育出許多戲劇人才，文化局本月舉辦「基隆青少年戲劇節」，由「慾望劇團」與招募到的青少年們，一起製作專屬劇目，5日至27日間，共推出《新生命》、《青春地圖》、《礙‧與愛》、《給愛情的青春》4齣好戲，邀請民眾在文化中心島嶼實驗劇場欣賞。

市長林右昌說，青少年戲劇聯展已舉辦多年，希望讓熱愛戲劇的孩子們有機會站上舞台，今年參與的包括基隆女中「這個戲劇社」、二信「無法抗劇戲劇社」、暖暖高中「就是戲劇社」，還有慾望劇團等，從劇本到燈光設計、表演舞台等都由他們一手包辦，在5日至27日期間，共有4齣戲碼、10場演出，歡迎大家來看戲。

文化局長陳靜萍表示，今年的青少年戲劇聯展，由15年前透過戲劇節活動孕育出的基隆在地團隊「慾望劇團」執行，此次主題為「青春」，各團隊選定的題材非常多樣，有青春時期的愛情故事、青少年的人際關係、與家人之間的羈絆、還有青春黑暗的一面，大家可從中了解，基隆青少年們眼中的「青春」究竟是什麼面貌。

慾望劇團與青少年合演的《新生命》將在5至7日，共4場演出；二信高中演出的《青春地圖》將在13日上演2個場次；基隆女中演出的《礙‧與愛》於20日演出2場次；暖暖高中的《給愛情的青春》在27日演出2場次。

演出場地都在基隆文化中心島嶼實驗劇場，文化局歡迎觀眾於演出前一周，至文化局表演藝術科索票，採自由入座。

(中時 )