南韓話題懸疑驚悚力作《真犯》，1日在首爾舉行媒體試映記者會，導演高政煜率領主要演員宋詩曦、裕善、張赫鎮、吳珉錫共同出席，與媒體互動交流拍片秘辛，宋詩曦在記者會上大讚跟裕善的互動舒服且自然：「雖然是首度合作，但就像已經合作過10次的演員般默契十足。」裕善也表示：「宋詩曦是一直想要合作的演員，這次能夠一起演戲，就像是禮物一般如願。」

值得一提的是，張赫鎮在片中飾演目擊證人，是引導劇情關鍵走向的話題人物，甚至還有被綁架凌虐的場面，這讓他表示：「一直被膠帶綁在床上，這部分很辛苦，因為會很想去上廁所。」他甚至還抱怨拍片當時：「因為是在夏天，天氣很炎熱，結果每當導演過來的時候，我都看到他會一邊喝冰咖啡一邊工作。因為我怕會跑廁所，所以連水都沒喝，就這樣被綁在床上，這真是太煎熬了。」無奈的發言引來全場歡笑。

高政煜則表示：「因為電影並不是按照時間順序來作敘事，而是穿梭在過去與現在之間，所以比起其他事情，我反而更專注在角色的情感表現。」此外，片中出現死者家屬去清理命案現場的場面，也讓他在前期調查資料的過程中驚訝表示：「最近出現很多幫人清理命案現場的企業，警察也會幫家屬引薦，但聽說大部分家屬會因為金錢問題，反而選擇親自去整理現場，讓我在調查資料的過程當中，受到很大的衝擊。」《真犯》19日在台上映。

(中時 )