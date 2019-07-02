為解決臺中市太平及東區進出臺74線的繞行距離，市府推動「臺74線增設六順橋南入匝道計畫」，可行性評估2日獲中央核定同意。未來匝道完工通車後，將可減少 2.1公里繞行距離，分攤太平南入匝道10％車流，大幅提升東區及太平區民眾前往臺74線的便利性。

交通局長葉昭甫今日在市政會議報佳音，強調這是市長盧秀燕重要交通政見之一，交通局溝通協調奏效，現在不僅獲得初步實現，市民期待後續進度，後續設計及施工會由中央負責，用地取得由市府協助辦理，市府將積極配合儘速完工通車。

葉昭甫說，臺74線新增匝道是在地關心議題，除草湖匝道獲核定，交通部也已核定六順橋南路匝道，未來東區、大里、太平地區居民將受惠，交通局將持續與中央合作，讓匝道盡速完工。

臺74線是臺中都會區重要的交通動脈，東區及太平區現況無完整上下匝道，民眾需要繞行，造成不便，市府規畫於六順橋附近增設一座南下入口匝道，市府與交通部公路總局多次開會討論修正內容，從2015年到現在經過多年努力，終於獲得中央支持。

葉昭甫強調，未來匝道完工通車後，將可減少 2.1公里繞行距離，分攤太平南入匝道10％車流，大幅提升東區及太平區民眾前往臺74線的便利性。

東區、太平區及大里區近年來人口持續成長，目前已達48萬人，需要完善的聯外交通系統，市府改善臺74線的交通路網，推動已核定的大里霧峰(草湖地區)匝道以及六順橋南入匝道外，爭取十九甲地區北出匝道，希望中央全力支持，建構更完善的大臺中交通路網。

(中時 )