林紫晴最愛的是運動，喜歡汗水淋漓的身心舒暢。（照片林紫晴提供）

外型苗條勻稱、秀靜亮麗的靜宜大學中文系學生林紫晴，常被初識的人歸類為「林黛玉」型，沒想到她竟是動靜皆強的美麗運動好手，從小打羽球、籃球勇闖運動場；大一練跑，完成半程馬拉松；參加學校網球社，入選網球校隊，反差之大總讓人大感意外。林紫晴勇於接受挑戰，並傳播運動帶來的正能量，她說，她「不只是花瓶，還有很多的自己」。

林紫晴身高160公分、體重45公斤，外型勻稱秀麗，熱愛中國文學，就讀中文系三年級，初識的人常說她像中國古典小說《紅樓夢》多情善感的「林黛玉」。漸熟識才發現，她個性活潑、健談，擅長桌球、籃球、網球、排球及跑步等各類運動，莫不驚訝，更錯愕的是她最愛的是運動後汗水淋漓的身心舒暢。

「不去做，永遠不知道有多好」林紫晴說，她受父親影響而喜愛運動，從小最擅長中距離800公尺賽跑，秉持「要做，就要做到最好」，她賽前總是要勤練2、3個月之久。林紫晴表示，運動不但有改變體型等看得到的影響，完成設定目標的自我挑戰及突破，在心理層面更是難以言喻的成就感。

「奇蹟不在於我跑完了，奇蹟在於我有用勇氣開始」這是林紫晴熱衷運動座右銘。她說，運動還教會她「能吃苦」，突破體能「撞牆期」後，就可再面對迎接下個挑戰 ，反映在現實社會生活，總讓她能以此不斷自我勉勵，因為「這麼困難的事都能堅持完成了，還有什麼事無法突破」。

林紫晴風趣地說，感謝父母給予她還算可以的外貌，但是人真的「不能以貌取人」，她要追求更多的自己，因為熱愛文學及運動，未來，她嚮往能擔任體育記者工作，將積極吸收新聞專業能力，朝向目標努力。

(中時 )