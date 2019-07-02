台大校長管中閔（中）提早20分鐘抵達，面對媒體詢問三緘其口。（黃世麒攝）

前壹週刊社長裴偉以證人身分出庭。（黃世麒攝）

由於過去公懲會均採閉門審理，不對外開放，這次是首度主動公開審理，吸引不少民眾排隊旁聽。（黃世麒攝）

公務員懲戒委員會2日公開審理台大校長管中閔的違法兼職懲戒案，管中閔提早20分鐘抵達，面對媒體詢問三緘其口。

由於過去公懲會均採閉門審理，不對外開放，這次是首度主動公開審理，吸引不少民眾排隊旁聽。

(中時 )