管中閔懲戒案公開審理 民眾排隊旁聽 16:112019/07/02 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台大校長管中閔（中）提早20分鐘抵達，面對媒體詢問三緘其口。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台大校長管中閔（中）提早20分鐘抵達，面對媒體詢問三緘其口。（黃世麒攝） 前壹週刊社長裴偉以證人身分出庭。（黃世麒攝） 由於過去公懲會均採閉門審理，不對外開放，這次是首度主動公開審理，吸引不少民眾排隊旁聽。（黃世麒攝） 公務員懲戒委員會2日公開審理台大校長管中閔的違法兼職懲戒案，管中閔提早20分鐘抵達，面對媒體詢問三緘其口。 由於過去公懲會均採閉門審理，不對外開放，這次是首度主動公開審理，吸引不少民眾排隊旁聽。 (中時 ) #開審 #管中閔 #民眾 #懲戒案 #公務員 也許您會感興趣 推薦閱讀 公懲會成「拔管」打手？ 李永萍勸管：司法戰到底 13:322019/06/28 政治 《快評》喊還我公投就被扛走，蔡英文的最會溝通政府、可拍桌只限支持者 06:102019/07/01 政治 涉包庇理容業者 和美分局又一警收押遭免職 22:432019/07/01 社會 管中閔違法兼職遭彈劾 公懲會要他出庭應訊 10:282019/07/02 社會 社會熱門新聞 商務艙空姐較正？「機王」評比這家…是台灣門面 - 社會 館長爬山遭郭董慘電 網紅律師有大疑問 - 社會 館長爬山遭郭董慘電 網紅律師有大疑問 大舅子400萬房只賣300萬他竟猶豫 網全罵：傻！ - 萬象 2男開冷氣車內「睡死」 原因曝光 - 萬象 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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