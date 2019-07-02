7月1日酒駕新制上路，台中市警方加強執法，首日共計45人遭送辦，總計首日光是罰款部分總計就高達115萬元；其中有民眾騎電動自行被測出酒精濃度達0.25毫克也被依公共危險罪移送；另位民眾騎電動自行車拒檢也收了一張2400元的罰單。

立法院3月26日三讀通過「道路交通管理處罰條例」修正案並於7月1日正式實施，新制罰鍰採汽機車分流，汽車酒駕罰鍰提高為3萬至12萬元並採累進處罰，另闖越酒測攔檢點、酒駕拒測罰鍰提高至18萬元，亦採累進處罰。且新制也增加同車乘客連坐處罰規定。並且騎自行車、電動自行車、三輪車等慢車酒駕也會受罰，罰鍰提高至600元以上1200元以下；拒測則處2400元。

台中市首日統計總共有45人送辦，其中酒測值達「刑法」公共危險罪移送者有21人；駕駛人酒精濃度達0.25毫克以上，處罰同車乘客者共有4人；拒絕接受酒精或管制藥品檢測者共有5人。

首日也有2件慢車酒駕告發，一民眾是騎電動自行車拒檢被開罰2400元，另一人則是酒精濃度達0.25毫克以上也被依公共危險罪移送。

總計首日開出的罰鍰金額高達115萬元，市警局交通大隊指稱，其他依公共危險罪移送案屬法院權責，要視法院判決後才能確定金額。

(中時 )