國內中部、南部與東部各增1名腸病毒71型感染併發重症病例，使得今年累計重症病例一口氣增至16例，疾管制署呼籲，現在為暑假期間，孩童如有出入互動頻繁的場所，不可忽視腸病毒的威脅。

上周（6月23日至6月29日）國內腸病毒門急診就診共計1萬5803人次，較前一周上升6.3％；社區腸病毒71型病毒活動持續，更是台灣東部地區主要流行病毒型別，今年全台累計136例腸病毒71型個案，4年來同期新高。

疾管署防疫醫師林詠青表示，3名重症病例分別為台灣中部3歲男童、南部7歲男童與東部1歲男童，3人發病日介於6月12日至6月19日，其中住在中部3歲男童出現發燒、鼻塞、嘴破、心跳加快、喘及腹痛等症狀。

南部7歲男童出現雙手抖動及下肢無力、意識模糊、抽搐與口吐白沫；東部1歲男童則有發燒、手腳紅疹、嘴破、肌抽躍及右下肢體無力情形，3人都是腸病毒71型感染併發重症，所幸經治療後已經出院。

今年國內累計16例腸病毒併發重症病例，以感染腸病毒71型為10例最多，林詠青說，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，一旦發現家中感染腸病毒的嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、持續嘔吐與呼吸急促等重症前兆，儘速送往大醫院治療。

(中時 )