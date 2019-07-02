Eddie彭于晏7月1日下午6點45分，搭乘廈門航空MF-881班機由廈門飛回台北松山機場，過海關時，海關人員發現他的隨身行李中有酪梨、香蕉等未申報的水果，遭防檢局裁罰款新台幣3000元台幣。

彭于晏經紀人今天澄清，其實彭于晏行李裡被查到的水果是她從飛機帶下來的，彭于晏只是很紳士地幫她拿行李，以致被罰款。她表示：「我對不起Eddie，讓他背了這個鍋，他也很誠實的依法受罰……我們絕對尊重所有的法律規定。」

(旺報 )