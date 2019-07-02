彭于晏帶水果入境遭罰 原來是幫經紀人背鍋 15:212019/07/02 旺報 廖慧娟 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 彭于晏帶水果入境被罰，原來幫經紀人拿行李才意外背鍋。（取自新浪微博＠彭于晏工作室） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 Eddie彭于晏7月1日下午6點45分，搭乘廈門航空MF-881班機由廈門飛回台北松山機場，過海關時，海關人員發現他的隨身行李中有酪梨、香蕉等未申報的水果，遭防檢局裁罰款新台幣3000元台幣。 彭于晏經紀人今天澄清，其實彭于晏行李裡被查到的水果是她從飛機帶下來的，彭于晏只是很紳士地幫她拿行李，以致被罰款。她表示：「我對不起Eddie，讓他背了這個鍋，他也很誠實的依法受罰……我們絕對尊重所有的法律規定。」 (旺報 ) #彭于晏 也許您會感興趣 推薦閱讀 娛樂熱門新聞 太犯規！曾莞婷上空入浴 雙手遮胸網暴動 - 娛樂 吃素全為了朱麗倩 劉德華不碰肉主因曝光 - 娛樂 官宣分手第3天...范冰冰李晨私約聚餐 道別不捨揮手 - 娛樂 又爆男星外遇同劇女星！老婆臉書痛罵「王小姐」 - 娛樂 男星砸一半財產買鑽戒求婚 E奶女神收下卻分手 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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