台中市從7月1日起恢復老人健保補助，全市約75％以上，26萬名長輩受惠。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕選前喊出恢復老人健保補助，上任後兌現承諾，從7月1日起恢復老人健保補助，追加預算老人健保自付額補助7億2882萬6000元，獲台中市議會3讀通過，全市約75％以上，26萬名長輩受惠。盧秀燕指出，這項政策不僅保障長輩就醫權益，也減輕年輕人負擔，符合市民期待。

盧秀燕提醒符合資格的民眾，7月開始就不用繳交健保費，留意下月帳單是否已扣除7月健保費。

她表示，過去很多長輩為了每月的老人健保費煩惱，雖然健保不扣款，但如果欠費，就好像欠稅一樣，為讓資深公民可以安心接受醫療服務，市府恢復補助，讓台中年滿65歲以上的老人，不用為健保費而煩惱。

盧秀燕指出，絕大部分長輩的健保費都依附在子女之下，年年繳下來是沉重負擔，市府恢復補助減輕年輕人負擔；老人健保補助除了少部分排富。

社會局長李允傑表示，「老人參加全民健康保險保險費自付額補助」追加預算案7.28億元上月經議會3讀通過，台中市自7月起恢復老人健保補助，長輩無須申請，市府直接與財稅中心比對符合補助資格者名單，交由衛生福利部中央健保署直接減免。

投保單位（各公司行號、學校、各類職業工會、公所等）或被保險人，8月底前（單月繳）或9月底前（雙月繳）會收到7月份健保繳費單，其中，符合補助資格者收到的繳款單，會註記健保費已由台中市政府補助。如投保單位已提前收取健保費，符合補助資格長輩可確認應繳納金額，直接向投保單位辦理退費。

李允傑強調，老人健保費補助以照顧經濟弱勢為目的，在符合公平正義原則下，已訂定排富機制。補助對象為設籍台中市滿1年，且年滿65歲以上老人（或55歲以上原住民），經國稅局核定2017年綜合所得稅稅率5％以下，也就是綜合所得淨額54萬元以下。

老人如由納稅義務人（如子女）申報為受扶養人，納稅義務人綜合所得稅稅率5％以下，該名長輩方能獲得健保補助。補助金額依長輩實際應繳納保費補助，但以第六類保險對象應自付保險費金額為上限，也就是每人每月最高補助749元。

(中時 )