彰化縣警局1日出動全縣250名警力擴大執行酒駕攔檢勤務。（謝瓊雲翻攝）

配合酒駕新制上路，彰化警方昨天起一連三天執行酒駕大執法。（謝瓊雲翻攝）

配合酒駕新制上路，彰化警方昨天起一連三天執行酒駕大執法。（謝瓊雲翻攝）

彰化縣警局1日起一連三天結合全縣8個分局，出動250名警力同步實施酒駕大執法，首日就有23件違規，包含汽車17件、機車4件和電動自行車2件，入帳近50萬元；其中9人因酒測值濃度達0.25以上遭移送法辦，交通隊組長蕭汝上強調，配合新制實施，檢方偵辦時也將同步提高裁罰基準。

全縣酒駕大執法首日，汽車部分，有2名駕駛表明拒測，警方依法當場開出每人18萬罰單，鹿港分局在台17線上攔檢，因駕駛人酒測值超標，車上坐滿4名乘客各遭連坐開罰600元，田中分局轄內也有1乘客被連坐開罰；另外有3名汽車駕駛人酒測值在0.18至0.25之間，各開罰3萬元。

另外，機車部分有2名騎士酒測值超過0.25遭移送，另2名酒駕騎士則各開罰1.5萬元；值得一提的是，2名騎乘電動自行車的民眾被攔檢時拒絕酒測，亦被開罰2400元，大執法首日合計就為國庫進帳48萬7800元。

彰警指出，酒駕新制7月1日正式上路實施，一連3天的大執法，將促使酒駕者及同車乘客「不敢」、「不能」存有絲毫僥倖，藉本次勤務執行，讓民眾知悉酒駕新制已上路，以達宣導效果。

蕭汝上強調，新法實施後，若第2次拒測將可開罰36萬，第3次罰鍰高達54萬，呼籲民眾切勿酒後駕車，最好找代駕、指定駕駛找親友接送。

彰化警方統計，今年迄今已取締汽車酒駕658件；機車酒駕1082件、酒駕公共危險1125件、拒測132件，配合新制實施，將持續加強防制酒駕各項相關作為。全縣酒駕肇事案件經比較今年迄今發生酒後駕車肇事計398件，死亡2人、受傷256人，較去年同期發生計476件，死亡2人、受傷318人，發生計減少78件，酒駕傷亡人數減少62人，顯見酒駕肇事情形已較往年大幅降低。

(中時 )