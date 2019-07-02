愛做菜的安妮，樂當火辣辣廚娘。（伊林娛樂提供)

伊林俄羅斯美女藝人安妮終於要在7月15日推出性感寫真書《透明的妮Always kiss me goodnight》，7月5日起博客來網路書店開始預購，火辣好身材不藏私，以三點不露的尺度底限，大秀美腿、美臀、美胸。

早在去年底就開始籌備的安妮，控制飲食，戒掉最愛的咖啡，不喝飲料只喝水，工作之餘都在運動，還進行3個多月的魔鬼特訓，雕塑身材，練出翹屁股、細腰，鍛鍊的過程還曾痛到尖叫、哭。

寫真書取景地橫跨山區海邊，包括陽明山溪邊、白沙灣、三芝洋房等地，照片雖然唯美，但安妮可是吃足苦頭。

舉例來說，在陽明山溪邊拍攝時，安妮只穿薄紗內衣，浸在溪中，當天氣溫低，過程中還飄起雨，她冷到全身發抖，手指一度沒有知覺。

而在白沙灣拍攝泳裝照時，卻是天氣炎熱，即使搽了防曬乳也沒用，全身被曬的紅通通，她仍敬業地拿著薄紗旋轉跳舞，只為呈現完美畫面。

擅長烹飪的安妮特別選在廚房拍攝性感照，書中也收錄安妮性感出浴照，皮膚白皙的安妮泡在浴缸牛奶浴中，只用泡沫和牛奶入浴劑遮掩三點，展現苦練許久的臀部曲線，安妮透露當天拍攝嘗試了各種角度，水從熱水拍到變冷水，全裸讓她覺得有些害羞，但看到成品出來，辛苦是值得的，非常高興。

安妮說，私底下的她和舞台上盡情展示表演的「安妮」不太一樣，她也有害羞跟辛苦的一面，例如因為是公眾人物，難免會遇到酸言酸語，安妮說直到現在，她每天都會聽到類似不漂亮、身材不夠好、中文不好等等的評論，有時候難過到會邊照鏡子邊哭，不敢出門，「但我知道總有一天我的夢想會成真，這就是我的巨大信念。」她還是說服自己勇敢走出門。

(旺報 )