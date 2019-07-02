美日艦隊穿越南海

最近南海很熱鬧，至少有4國軍艦在相關海域進出。日本海上自衛隊最大的直升機護衛艦「出雲」號（JS Izumo，DDH-183）6月30日停靠在菲律賓北部呂宋島的蘇比克港。

共同社指出，「出雲」號已確定改裝為實質的航母，日本藉由展現與菲律賓的緊密關係，可能意在制衡海洋活動活躍的解放軍。

另一方面，從今年6月開始，法國航母「戴高樂」號（FNS Charles de Gaulle，R91），美國航母「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）、澳洲直升機航母「坎培拉」號（HMAS Canberra，L02），以及解放軍航母「遼寧」號先後進入南海活動。

中國大陸軍事評論員陳光文指出，這麼多龐然大物在1個月內川流不息，湧入南海，顯示這爭議海域的國際化程度日益升高。

早在2017時，澳洲退役空軍總司令修斯頓（Angus Houston）便警告，解放軍在南海的永久性部署幾乎完成，要阻止中方掌控南海為時已晚。當時他指出，「這一切將讓中國主宰南海，並讓它的軍事勢力進一步向南延伸，接近印尼，馬來西亞和新加坡。」

不過修斯頓也強調，要阻止北京在南海擴權已太晚，但最重要的，就是確保自由航行權，以及無害通過的權利。

(中時電子報)