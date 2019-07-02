疾病管制署今（2）日公布國內彰化縣出現1例日本腦炎確定病例，病況嚴重到意識不清而插管治療，疾管署呼籲，台灣每年6至7月為日本腦炎流行高峰，民眾務必做好防蚊措施。

今天新增的日本腦炎個案為彰化縣埔心鄉30多歲女性，近期無國外旅遊史，疾管署防疫醫師林詠青指出，個案在6月13日起陸續出現發燒、畏寒、頭痛及意識不清等症狀，甚至插管治療，6月25日確診為日本腦炎。

林詠青表示，感染日本腦炎患者大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重時可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

今年截至目前國內共有11例確定病例、其中1例死亡，病例分布為高雄市4例、嘉義市與屏東縣各2例，另外，嘉義縣、新竹縣及彰化縣各1例；從2015至2018年全國同期病例數分別為20、8、12與25例，感染年齡以40歲以上成人較多。

日本腦炎病媒蚊孳生於水稻田、池塘與灌溉溝渠，吸血高峰在黃昏、黎明時段，民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點附近活動。

(中時 )