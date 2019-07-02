今年5月17日豪雨造成台中甜柿嚴重受損，行政院農業委員會公告和平、東勢、新社、豐原、石岡、潭子等區為辦理甜柿豪雨現金救助地區，請受災農民今日起至7月11日止，攜帶相關證件或資料向受災地區公所提出申請。

農業局表示，甜柿因受5月17日豪雨影響，使土壤含水量過高，且日照時數低，造成甜柿根系受損、發育枝生長旺盛，導致甜柿落果、著果量偏少。經會同農委會台中區農業改良場及行政院農業委員會中區分署台中辦事處勘查，確認損害率達救助標準。

農委會昨日公告台中和平、東勢、新社、豐原、石岡、潭子等6區為現金救助地區，合法農田栽培的甜柿田區，災害損失率達20％以上，即可申請現金救助，符合規定者，甜柿救助額度為每公頃9萬元。

農業局強調，請受災農民於今日起至7月11日，攜帶國民身分證及存款簿向受災地區公所提出申請，其中申請人為土地所有權人者，應附土地登記謄本；申請人非為土地所有權人者，除應附土地登記謄本，並檢附委託經營契約書或租賃契約書或土地使用同意書，逾期不受理。

(中時 )