如果有親戚願意將市價400萬元，以300萬元價格賣你，你會怎麼想？大部分人應該都是開心接受，但有一名網友竟然很猶豫，讓眾多網友忍不住喊：傻傻的你！

一名網友在網路論壇《Mobile01》發問，他表示與女友交往很久打算結婚，女友現在住的房子，登記在後母兒子、女友沒有血緣的哥哥名下。哥哥想要換房因此打算賣掉那間房子，但他向女友表示，如果她要買，行情400萬元的房子他只賣300萬元。

原PO說，該棟房子是屋齡30年的2層半透天，若貸款30年1個月要付1萬多， 而女友一個月薪水才2萬多。如果他們結婚也是可以一人一半一起繳貸款，但兩人薪水加起來也才5萬多，讓原PO擔心未來有小孩後負擔有點重。

若婚後住父母家就沒有房貸問題，還能存錢；爸媽算是開明，家裡也沒開伙，不會有什麼媳婦要煮飯的問題。因此原PO認為先住家裡負擔不會這麼大，之後存錢有頭期款可以再買房；但女友覺得現在不買，5年、10年後更買不起，也擔心以後吵架被趕出沒地方去。

原PO問網友會選擇貸款買女友哥哥房子、還是再存一點錢，換好一點、屋齡沒麼高的房子？

對於原PO的煩惱，網友幾乎一面倒說他「傻」，紛紛勸他：「假設以上所言為真白賺100萬為什麼不要？」；「那個哥哥真好,嫁妹妹送百萬嫁妝,不曉得男方的聘金有多少」；「三百萬，如果是真的。我會去買。兩樓透天咧」；

「重點是...300萬可以買透天...同樣價錢你要買新成屋應該是沒辦法，不然就是又小又窄...如果真的要結婚，買下來不會吃虧...傻傻的你..」；「真的比市場行情低，容易賣的話，其實你不是花錢買房，你只是把錢存在房子上…這跟你與父母住一起，來存錢是一樣的道理，只是這麼做，除了存錢還可以住外面，避開結婚第一關 -- 婆媳大戰」。

(中時電子報)