楊鎮浯縣長期許大家將服務遊客、維持秩序的工作做好，讓曾經是兩岸軍事對峙的最前線，如今搖身一變為觀光勝地的大膽島不負它的美名。（李金生攝）

大膽島開放觀光，遊客登島揭開神秘面紗。（李金生攝）

有「前線中的前線，離島中的離島」之譽的大、二膽島成立派出所，縣長楊鎮浯、縣警局長張國雄和金防部參謀長林帝志今（2）日登島揭牌。（李金生攝）

坐落於國境西陲的大膽島面積僅0.79平方公里，距離金門島約1萬2000公尺，距離廈門島約4400公尺，在兩岸軍事對峙年代，被視為前線中的前線，戰略地位十分重要。（李金生攝）

兩岸軍事對峙的最前線，大膽島一隅。（李金生攝）

大二膽派出所成立，楊鎮浯縣長登島加油打氣。（李金生攝）

警方透過電腦螢幕，即時掌握島上治安狀況。（李金生攝）

楊鎮浯縣長在大膽島遠眺對岸廈門和金廈海域。（李金生攝）

大膽島上的「三民主義統一中國」巨型心戰牆。（李金生攝）

楊鎮浯縣長在大二膽派出所出入登記簿留下歷史性紀錄。（李金生攝）

楊鎮浯縣長率同主管參觀「大膽播音站」內部設施。（李金生攝）

有「前線中的前線，離島中的離島」之譽的大、二膽島成立派出所，縣長楊鎮浯、縣警局長張國雄和金防部參謀長林帝志今（2）日登島揭牌，這座位於國境之西，距離廈門僅4400公尺的「天下第一所」，與金門本島距離對岸1800公尺的「天下第一哨」馬山觀測所，將成為跳島旅遊的熱門打卡景點。

坐落於國境西陲的大膽島面積僅0.79平方公里，距離金門島約1萬2000公尺，距離廈門島約4400公尺，在兩岸軍事對峙年代，被視為前線中的前線，戰略地位十分重要。隨著兩岸緊張關係緩和，縣府在2014年正式接管，歷經多年規畫整備，今年3月1日正式開放觀光。

二膽島面積約0.28平方公里，與大膽島同樣只有駐軍，均無一般民眾居住，治安及交通狀況相對單純，目前仍未規畫開放觀光。

縣府基於維護2島水電、古蹟、歷史性建築及其它設施正常運作，除委外和派駐專業人員經營管理外，並因應大膽島開放觀光，維護遊客安全的需求，設置大二膽派出所。

大二膽派出所利用原南山彈藥庫改建，設備齊全，規劃值班區、辦公區、槍械室與住宿區，並運用空間特性，將住宿區與工作區分隔，避免互相干擾。另配合住宿區建構淋浴與洗衣空間，並安排乾濕分離區域，確保住宿區室內乾爽，提供島上7名同仁舒適的辦公設備及生活環境。

縣長楊鎮浯強調，金門是兩岸近代史的縮影，而縮影中的縮影就是大膽島，做為一座遍布明、清古蹟和戰役史蹟的故事島，在2014年隨著大膽島交由縣府接管，就確立它角色轉型的開始，而警察和和平的象徵都是鴿子，未來這座國境之西的派出所也可以「鴿子」為主題，用文創小物配合開發和行銷島嶼觀光。

楊鎮浯也表示，島上工作看似單純，實際上很辛苦，希望大家將服務遊客、維持秩序的工作做好，讓曾經是兩岸軍事對峙的最前線，如今搖身一變為觀光勝地的大膽島不負它的美名。

(中時 )