陳姓爸爸喊話，女兒如果受到委屈，娘家就是你們的靠山！（賴佑維攝）

蘇姓媽媽表示，長榮公司願意花50億面對罷工，卻不願意善待員工。（賴佑維攝）

莊姓母親說，這幾天家長心相當痛，只能陪著她們一起勇敢。（賴佑維攝）

長榮空服員罷工進入持久戰，桃園市空服員職業工會2日下午舉辦爸媽打氣活動，有20多位家屬，遠從台北、高雄到桃園南崁罷工棚。有媽媽情緒激動，痛罵資方，也有爸爸高喊「你們的娘家，來幫你們打氣了」獲得空服員熱烈鼓掌。

莊姓母親說，女兒相當熱愛這工作，甚至在遠程航班的機上燙傷，都可以忍到下飛機才包紮，就是因為熱愛這份工作。連這種痛苦都能忍受，為什麼資方還用這種嘴臉。他說，家長心相當痛，只能陪著她們一起勇敢。

蘇姓媽媽則說，很多不能來的家長，都請他們一定要講出大家的心聲。她說，天下沒有不勞而獲的，路也是她們選擇的，但是長榮公司願意花50億面對罷工，卻不願意善待員工。她也強調，公司不要你們沒關係，台灣有句話「甘願做牛，毋驚無犁通拖。」

陳姓爸爸一拿麥克風，就向罷工空服員喊話「你們的娘家來了！」獲得空服員熱烈掌聲。他說，以前女兒嫁出去，會跟她們說，要好好聽人家的話。但是「女兒如果受到委屈，娘家就是你們的靠山！」他說，資方的態度「鴨霸」，並且不願意協商，讓他相當不滿。葉姓媽媽則情緒相當激動，甚至將杯水摔在地上，痛罵長榮航空董事長林寶水，旁人也安撫她情緒。

(中時 )