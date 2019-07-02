土城福林宮因在拆屋還地告訴中遭判敗訴，新北地院2日上午執行拆屋作業，現場掛起黃布條寫道「建廟功德是廖家、拆廟也是廖家，不知功德何在？」。（許哲瑗翻攝）

土城福林宮因在拆屋還地告訴中遭判敗訴，新北地院2日上午執行拆屋作業，大批信眾趕來獻上最終敬意。（許哲瑗翻攝）

庇佑地方半世紀的土城福林宮，因在拆屋還地告訴中遭判敗訴須拆除。（許哲瑗翻攝）

庇佑地方半世紀的土城福林宮，因在拆屋還地告訴中遭判敗訴，新北地院2日上午率警方執行拆屋作業，信眾在哽咽下將神尊、神壇等物遷出，預計3天內怪手進駐剷除建物，當地民代也全部到場關心，承諾協助宮廟重建；廟方表示，雖然不捨但尊重司法判決，已另覓清水路上一處土地重建宮廟。

土城福林宮2日上午遭拆，已選定清水路上一處土地重建宮廟。（許哲瑗攝）

土城福林宮2日上午遭拆，已選定清水路上一處土地重建宮廟。（許哲瑗攝）

位在金城路的福林宮1970年由廖姓香客捐地興建，長年香火鼎盛，隨著國道3號、捷運藍線通車後，土城地價飆漲，後代欲收回土地，雙方官司纏訟多年，法院判定福林宮佔地須拆除，這已是土城近1個月內第2間遭拆的宮廟，同樣躲不過拆遷命運的是位在清水路的聚聖宮，同樣因廖姓地主收回土地，上月不敵信眾聚守廟前阻擋，怪手仍無情鏟破宮廟大門，讓地方不勝唏噓。

2日上午，法院執行處展開拆除作業，大批信眾趕來獻上最終敬意，現場掛起黃布條寫道「建廟功德是廖家、拆廟也是廖家，不知功德何在？」，廟方要求廖姓債權人親自將神明請出，以示尊重，不少人見狀潸然淚下，市議員林金結、江怡臻、彭成龍、廖宜琨、黃永昌、洪佳君、林銘仁以及立委吳琪銘都派人前來關心。

柑林里長兼福林宮主委張育誠表示，50年福林宮是當地後花園，只要心誠則靈，永遠烙印在信徒心中，雖然不捨遭拆，但尊重司法判決，目前已選定在清水路上重建宮廟，延續福德正神恩澤。

民政局指出，新北市境內共2783座神壇，登記有案的僅971家，以板橋區、新店區佔最大宗，超過6成屬違法神壇，由於早年神壇興建多未立案登記，如今要逐一清查實有困難也易引起反彈，近年陸續輔導神壇合法化，盼能維護地方信仰，也保障信眾權益。

土城福林宮2日上午遭拆，已選定清水路上一處土地重建宮廟。（許哲瑗攝）

土城福林宮2日上午遭拆，已選定清水路上一處土地重建宮廟。（許哲瑗攝）

(中時 )