農委會副主委黃金城表示，活豬運輸過程是疫病傳播最快速的途徑之一，1997年國內爆發的口蹄疫疫情，其散播快速、令人絕望的感覺至今印象深刻。（游昇俯攝）

因應非洲豬瘟防疫，為有效監控豬隻運輸車輛移動情況，農委會要求豬隻活體及屠體運輸車輛必須加裝即時追蹤系統（GPS）。農委會今（2）日表示，其中向中央畜產會登記補助裝機的1425輛，至6月底已完成裝設，尚餘565部新購置車輛未裝設，7月啟動稽查勸導，8月便會執法開罰；運送家禽、飼料的車輛則考慮納入下一階段裝設。

非洲豬瘟中央災害應變中心副指揮官、農委會副主委黃金城表示，活豬運輸過程是疫病傳播最快速的途徑之一，1997年國內爆發的口蹄疫即在短短兩三個月內，由北至南、再擴散到東邊，當時疫情散播快速、令人絕望的感覺猶印象深刻，因此，運輸車輛加裝GPS，以掌握疫情感染來源及去向非常重要。

農委會透過中央畜產會補助活豬與屠體、內臟及其分切物運輸車輛裝設GPS車機與2年系統基本服務費，至6月底止總計已完成1425輛運輸車輛登記裝機，其中包括活豬運輸622輛、屠體運輸602輛及分切肉品201輛。

農委會防檢局肉品檢查組組長林岩表示，GPS裝設完成，將可對運輸過程5點落實管制，包括從全台1萬118家畜牧場起，經由活豬運輸車、全台59家屠宰場、屠體運輸車，到下游1250處食品加工廠、店家或肉攤。

林岩說，平時由各縣市政府防疫人員及防檢局四分局人員在屠宰場查核，若疫情爆發，亦可進行「以車追場」或「以場追車」，並對進入管制半徑3公里範圍內車輛發出警示通報。

林岩指出，即日起全台啟動稽查，7月為勸導期，對未裝設GPS或未正常開機者會通知限期改善，但8月以後即會嚴格執法、正式開罰；活豬運輸車若違法，可依《動物保護法》處3000元至1萬5000元罰鍰，屠體、內臟及其分切物運輸車違法，則可依《畜牧法》處3萬元至15萬元罰鍰，得令其限期改善，否則可連續開罰。

他並說，目前尚餘565輛新購置、未登記補助車輛待安裝GPS，8月前皆可申請補助裝機；若是自行安裝GPS者，亦請業者通知GPS廠商與農委會介接車機資料，以免遭罰。

(中時 )