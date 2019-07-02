想進入中捷行列？台中捷運公司廣大徵才！台中捷運公司繼今年上半年第一梯次公開徵才後，下半年再進行兩次公開徵才，第二波徵才自即日起至7月16日，第三波徵才自7月30日至8月13日，預計招募152人，薪資依不同職務約3萬6000元至6萬5000元。

台中捷運綠線進入試運轉階段，明年將通車營運，各項工程及測試正緊鑼密鼓進行，因應通車準備及未來營運所需，第二、三波徵才將延攬業界具備相當經驗的人才。

包括擔任基層主管、專業技術職位及幕僚職位人員等，投入各項通車前準備作業，職缺包括運務、維修、經營管理、身心障礙、原住民及護理類等6大類組，共43類科，預計錄取152人，薪資依不同職務約3萬6000元至6萬5000元。

第二次報名時間為7月2日12時至7月16日17時截止，第三次公開延攬報名時間則自7月30日12時起開放至8月13日17時截止。甄試作業皆包含書面資料審查（占總成績30％）、筆試（占總成績30％）及面試（占總成績40％）三部分。

台中捷運公司為台中市政府100％持股的事業單位，提供員工兼顧公平性與激勵效果的薪酬與福利制度，錄取人員將進行專業技能養成訓練，中捷表示，也會協助員工再進修，取得職務所需的專業證照。

(中時 )