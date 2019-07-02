時力立委徐永明日前在黨內決策委員會提案，要求盡速召集黨代表大會，討論時力是否自提總統、副總統人選，經討論後，今（2）天決議，總統大選牽動立委選舉，應就選情、局勢發展等做綜合考量，不排除自提正副總統候選人。同時決策會也提名立委林昶佐、洪慈庸爭取連任，還提名高雄市黨部主委陳惠敏角逐高雄鳳山選區。

時力內部近期為2020總統人選討論不斷，先前時力立委洪慈庸提案，建議時力與他黨勢力協調合作但遭擱置，緊接在後，時力立委徐永明則提案，認為時力應自提總統、副總統候選人。

時力今天召開決策委員會議，初步討論結果為，2020大選，應就區域立委、不分區立委及正副總統選舉，做整體選務策略思考，也需綜合各方意見，因此將此議題繼續留在決策會議內，等到形成明確方向後，再擴大討論。

時代力量發言人陳志明表示，目前不排除自提正副總統人選，2020總統選舉牽動立委選情，將進一步待選情、局勢發展後做綜合考量，但沒有具體時程規劃。

至於外界關注時力與民進黨間合作的可能性，陳志明說，時力未收到任何正式會談合作機會，希望在談之前，能先確定相關價值、目標，才有機會進一步往下討論，時力昨天也邀請民進黨對談實價登錄2.0。

傳出民進黨徵詢太陽花學運領袖林飛帆任黨副祕書長，但遭黨秘書長羅文嘉否認，是否象徵向第三勢力釋出善意，泛綠整合有望。陳志明指出，林飛帆不是時代力量黨員，不方便代替他回答與評論。

時力今天也公布立委提名，分別提名台北市第五選區立委林昶佐、台中第三選區立委洪慈庸競選連任，高雄市黨部主委陳惠敏參選高雄市地區選區。

(中時 )