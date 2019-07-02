大巨蛋全面復工遙遙無期，目前遠雄僅被允許施作14項公共安全工項，包括屋頂、帷幕外牆、排水系統等，沒想到遠雄遭爆疑似施作非核准工項，在工地內安裝冷氣設施，遠雄事後喊冤稱「為了施工動線才會移動主機」，台北市建管處2日邀三大專業公會、冷凍空調技師公會到場會勘，調查結果顯示，遠雄並無違法施工。

大巨蛋內部員工日前向媒體爆料遠雄施工「偷跑」，遠雄發言人楊舜欽昨澄清，原冰水主機及管線，因為停工皆放置於地下空間，近期因全區防洪排水工程施作，為了施工動線，才會移動主機及管線到機房就定位，主機與配管是在原設定機房內組裝之後堆置，但並未安裝，也沒有施作空調系統。

針對遠雄公司說明事項，建管處今日邀集北市土木技師公會、北市建築師公會、北市冷凍空調技師公會、結構技師公會代表現場會勘，研判儲冰槽原放置位置在排水系統施工時有遷移必要，考量儲冰槽體積過大，將儲冰槽遷移至原設計位置，以避免影響緊急救災之動線維護工地安全尚屬合理，也就是說，遠雄的確沒有違法施工。

建管處強調，大巨蛋總樓地板面積達49萬餘平方公尺，受限人力每日僅能以抽查方式巡查，而全區地下室構造本屬14項安全維護工項之一，後續將針對地下室列入重點巡查。

(中時 )