肩頸僵硬酸痛除了貼膠布、按摩外，吃酪梨也可以治痠痛！日本整形外科名醫、同愛記念病院副院長中川照彥表示，酪梨中富含維生素B1、B2，維生素B1能幫體內糖份轉化為能量，給肌肉、神經營養，消除肩膀僵硬酸痛；維生素B2則是能提升代謝力，消除疲勞。一天吃半顆，就能消除肩膀、肌肉不適。

早安健康報導，中川照彥指出，酪梨也有許多維生素E有抗氧化、增強免疫力的功效。酪梨的油酸也能讓血液順暢、降低膽固醇，預防動脈硬化。日本營養管理士渥美真由美則推薦，酪梨可以配海苔一起吃，因為海苔也富含維生素B1、B2，同樣能改善肩膀僵硬酸痛。

●海苔酪梨

材料：酪梨1顆、山葵1/2小茶匙、醋1小茶匙、醬油2小茶匙、橄欖油1大茶匙、大片海苔1/2片。

做法：酪梨切小塊。碗裡放山葵、醋、醬油、橄欖油等調味料攪拌。放進酪梨、海苔碎片後拌勻完成。

(中時電子報)