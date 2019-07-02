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🇷🇸 @DjokerNole's campaign is up and running 👌pic.twitter.com/m781JmQZ2t — ATP Tour (@ATP_Tour) 2019年7月1日

尋求衛冕溫布頓草地網球錦標賽男單冠軍的現任世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic），第一輪直落三6：3、7：5、6：3擊退35歲德國選手柯斯崔伯（Philipp Kohlschreiber），報了今年印地安泉落敗之仇，賽後喬帥坦言，自己也是人，也會緊張。

加上溫網，喬柯維奇這個球季已經和柯斯崔伯交手過4次，也吞過敗仗，面對第一盤的亂流，喬帥回應：「跟大家一樣，我也是人，也會因為比賽感到緊張，球網對面和我交手的是一位很優秀也很危險的對手，今年球季我也輸給他過，很高興最終收下勝利。」

至於今年溫網第一場賽是第一個發球局就被破發，不過他克服危機，沒有成為記2003年澳洲名將休伊特（Lleyton Hewitt）之後，第一位溫網首輪出局的衛冕冠軍，喬柯維奇說：「我也不想這樣開始比賽，所幸我對比賽專注度夠，下一局也很快回破對手發球局，從那時候開始，我就掌控比賽了，狀態也挺不錯的，之後的發球局表現就比較穩定。」

喬柯維奇下一輪對手是美國庫德拉（Denis Kudla），這是兩人生涯第一次交手。

(中時電子報)