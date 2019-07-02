曾有家暴紀錄的張姓男子因不滿陳姓鄰居多次陪同父親檢舉他違反保護令，今年4月間喝了酒後，竟持刀大鬧陳男住家，兩人爭執間，張男還持刀砍傷陳男頸部、左手等處，台中檢方依殺人未遂罪起訴張。

起訴指出，今年4月20日清晨，張姓男子（52歲）在住家附近喝了酒後，因想起陳姓鄰居過去多次陪同父親到派出所檢舉他違反保護令，越想越不滿，竟帶著菜刀、柴刀等危險刀械，騎機車到陳男住處外大聲叫囂，讓陳男相當苦惱。

而等到陳男出門時，張男竟大喊「要給你死」，並趁機拿柴刀砍向陳男，陳男在慌忙間拿起一旁的木棍抵抗、將柴刀打落地，沒想到，張男又接著拿菜刀砍殺陳男，導致陳頸部、頭部及左手都受傷，就醫後發現身上有多處開放性傷口，且顏面神經、唾液腺管斷裂並有開放性骨折。

張男行兇後逃逸，而陳男的妻子趕忙報警並將丈夫送醫救治，事後張男也到派出所投案，酒測值達0.25毫克，檢方偵查後，依殺人未遂、公共危險罪起訴他。

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(中時 )