崔慈悌／台北報導

香港「反送中」 運動持續擴大， 蔡英文總統今天表示，我們對香港人民的處境感同身受，在台灣的我們，將會持續關切香港的局勢。「希望香港的年輕朋友，都要平安、珍重」。

香港反送中運動爆發衝突， 蔡英文總統今天在臉書表示， 香港反送中持續發生的抗爭，全世界都在看，台灣也在看。

她說，包括昨天7月1日在內，最近香港人民一連串的行動，在在顯示出香港人民追求自由民主的心願。我們希望香港政府可以拿出誠意，來面對人民的請求。只有拿出誠意面對，香港社會的衝突才可能解決，才不會繼續擴大。

蔡英文強調，為了追求自由民主，台灣人民也曾經一代接一代，前仆後繼，在百年間走過艱辛的道路。所以我們對香港人民的處境感同身受，在台灣的我們，將會持續關切香港的局勢。希望香港的年輕朋友，都要平安、珍重。臉書文末也標註「自由的台灣撐香港的自由」。

(工商 )