桃園市八德警察分局2日在「桃園市防災教育館」舉辦「108年暑期少年活動鑑識警察防災教育體驗營」。（賴佑維翻攝）

桃園市八德警察分局2日在「桃園市防災教育館」舉辦「108年暑期少年活動鑑識警察防災教育體驗營」，超過120人參加，其中擬真毒品氣味盒及擬真新興毒品教具讓與會學生耳目一新。

八德警方表示，高國中、國小學生，並同時開放親子同行，總計有超過120人共同參與，活動內容由警察帶領青少年實際操作刑案現場鑑識工作，採集指紋、鞋印及辨識血跡等專業，體驗警察維護群眾抗議活動安全所穿著的裝備及隊形。

也由消防局義消志工帶領大家認識颱風、地震、火災等天災人禍的發生原因，親身體驗CPR結合AR即時回饋、居家安全解謎闖關、火場滅火VR體驗、煙霧體驗室及地震體驗等學習防災觀念；並配合防制少年「涉毒及販毒」、「參與詐欺集團」、「被吸收加入幫派」、「反網路簽賭」及「被利用從事色情行業」等議題做預防犯罪宣導。

八德分局更於活動現場展示警方如何以拉曼光譜儀辨識新興毒品種類的科技辦案，讓毒蟲無所遁形，而「擬真毒品氣味盒」及「擬真新興毒品教具」的展出，讓青少年從視覺、嗅覺實際體驗聞到由氣味師調劑出模擬「安非他命」、「大麻」及「K他命」的毒品氣味，青少年學梓及家長驚呼連連，大呼「警察好神！」「原來毒品真的好臭！」「要小心朋友給的零食！」。

(中時 )