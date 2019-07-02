幼稚園的大小朋友們有模有樣的跟著教練做著柔道基本動作，模樣逗趣可愛。（馮惠宜攝）

除讓其體驗一般柔道禮儀及學習柔道精神外，也安排透過青少年預防犯罪暨法令宣導。（馮惠宜攝）

台中市政府警察局第二分局在一甲子的建築「武德館」辦理「柔道體驗營」，除讓台中市青少年在暑假期間有柔道初體驗外，更期許在這座古老的建築內以武會友、培育柔道新芽！

這次活動共有近百名青少年踴躍報名參加，活動一開始即安排了柔道基本功護身倒法及「龍蝦運動」的表演，幼稚園的大小朋友們有模有樣的跟著教練做著柔道基本動作，可愛逗趣的模樣，讓在場觀禮的民眾及家長笑的閤不攏嘴。

在這已逾一甲子的建築內，培育了許多柔道界國手及高手，柔道的武德學習是一門高深學問，其特點是結合攻守，表演中來訓練肌耐力、學習「護身倒法」運用降低身體重心、分散受力、拍擊地板反震來減低傷害。這樣的基本功，除了可以保護自己免受於傷害外，也可以揮灑汗水，增加身體健康及認識新的朋友。

為了鼓勵青少年朋友參與正當休閒活動遠離犯罪及不當場所，台中市警察局第二分局利用暑假結合「台中市柔道協進會」，於7月2、3日為期二天在這歷史攸久的武德館舉辦柔道體驗營，除讓其體驗一般柔道禮儀及學習柔道精神外，也安排透過青少年預防犯罪暨法令宣導，以有獎徵答方式讓在場者深植法治觀念，避免誤觸法網外、涉及不法，並提昇自我保護的觀念。

(中時 )