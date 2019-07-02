桃園市政府今日在桃園巨蛋舉辦「108年桃園市菁英運動選手培訓計畫開訓典禮」，由市長鄭文燦親自主持，於開訓儀式中率領桃園市體育會葉政彥理事長、體育局莊佳佳局長以跆拳道擊破方式攜手打破106年全國運動會32金32銀38銅的歷史佳績，期許桃園市代表隊於108年全國運動會以地主隊的氣勢再創巔峰。

桃園市自103年起至今已連續6年辦理菁英選手培訓計畫，今年為備戰全國運動會，計有田徑、擊劍、射擊等22個單項委員會申請辦理「聘請外籍教練」、「國外移地訓練」、「國際體育交流」、「菁英訓練營」及「週末測驗賽」等五大子計畫，約計640人參與培訓，期以多元培訓方式，有效提升本市選手競技實力。

鄭文燦表示，桃園市在106年全國運動會勇奪32金、32銀、38銅，總獎牌數102面，打破桃園市歷來最佳成績，且108年全國原住民族運動會更奪下41金、36銀、28銅，為22個縣市之首，此外，108年全國中等學校運動會奪下59金、66銀、84銅，獎牌數共209面，更勝去年169面。

2018在印尼雅加達舉行亞洲運動會中華隊共獲得17金，其中桃園市選手共獲得6面金牌，分別是跆拳道蘇柏亞、競技體操李智凱、射箭魏均珩、橋藝楊欣龍以及輕艇-龍舟男子簡證嚴與陳俞安，證明桃園市競技實力已大幅提升。此外，2019世界大學運動會即將於7月3日至14日在拿坡里舉辦，桃園市有26位選手參加田徑、游泳、競技體操、韻律體操、射擊、跆拳道、射箭、桌球及籃球等競賽，預祝選手奪得佳績。

108年全國運動會預定10月19至24日舉行，共計34個競賽種類，包含30個應辦種類及保齡球、武術、卡巴迪及滑輪溜冰等4個選辦種類，場地分布於約50多個場館，預計有9000名優秀選手同場競技。

(中時電子報)